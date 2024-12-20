Последствия ракетного удара по Киеву Фото: КМВА

https://racurs.ua/n202337-posledstviya-raketnogo-udara-po-kievu-pokazala-kmva-foto.html

Ракурс

Фото наслідків ракетної атаки на Київ з’явилися в мережі.

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Наслідки ракетного удару по столиці в Голосіївському районі оприлюднила столична влада. На світлинах можна побачити згорілі автівки та руйнування. Відповідні світлини Київська міська військова адміністрації опублікувала у Telegram.

Столичний градоначальник Віталій Кличко поінформував, що внаслідок ворожої атаки постраждали дев’ятеро осіб. Чотирьох із них госпіталізували. За інформацією медиків, загиблих наразі немає.

У КМВА повідомили, що сьогодні вранці росіяни застосували аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу «Іскандер/KN-23».

Зафіксовано падіння уламків в у трьох районах міста. У Голосіївському районі пошкоджена офісна будівля, дорожнє покриття. Розгерметизувалася газова труба, виникла пожежа. Загорілося п’ять автомобілів. Також пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Госпіталізувати довелося двох осіб.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. У Шевченківському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови.

Нагадаємо, армія рф 20 грудня вдарила по Києву балістичними ракетами. Працювала ППО, а внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Виникли загоряння на дахах будівель, також палають автівки. Повідомлялося про двох постраждалих та одного загиблого.