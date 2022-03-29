Рашисти виводять підрозділи з Київщини й штурмують Донеччину – Генштаб

https://racurs.ua/ua/n168997-rashysty-vyvodyat-pidrozdily-z-kyyivschyny-y-shturmuut-donechchynu-genshtab.html

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Росія виводить деякі свої підрозділи з території Київської та Чернігівської областей.

При цьому існує високий ризик атак росіян на військову та цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У відомстві зазначили, що в армії рф є проблема посилення та ротації існуючого угрупування. Зокрема, рекрутингові підрозділи в Тихоокеанському флоті через відмову особового складу брати участь у війні проти України не мають можливості скласти навіть одну батальйонно-тактичну групу.

На Волинському напрямку угруповання військ Білорусі забезпечує прикриття її державного кордону, проводить показові дії.

На Поліському напрямку російська армія продовжує артилерійські обстріли, перегруповує існуючі підрозділи та частково відводить їх на територію Білорусі.

На Сіверщині російські військові продовжують блокувати Чернігів, намагаючись поступово знищувати військові та цивільні споруди. Вони не вели активних дій у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку армія рф продовжує застосовувати літаки та артилерію у селищах Харків та Барвінкове, намагаючись захопити місто Ізюм.

Бойові дії продовжуються в районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка, Тихоцьке. Там Росія збільшила існуючу групу, залучивши окремі підрозділи 1-ї танкової армії рф.

У боях під Харковом 200-та окрема мотопіхотна бригада рф втратила дві батальйонно-тактичні групи та особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати лише однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

На Донецькому напрямку росіяни збільшили вогневу потужність та посилили штурмові дії у більшості областей. Вони завдали авіаударів по населених пунктах Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгород.

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Основні зусилля окупанти зосередили на тому, щоб взяти під контроль Попасну та Маріуполь. У місті Бердянськ росіяни намагаються відновити портову інфраструктуру.

На Південному напрямку російські війська під прикриттям артилерійського вогню намагаються відновити боєздатність та поповнити боєприпаси.