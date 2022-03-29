До України прибув гендиректор МАГАТЕ

Рафаель Маріано Гроссі, фото: rafaelmgrossi

https://racurs.ua/ua/n168996-do-ukrayiny-prybuv-gendyrektor-magate.html

Ракурс

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі сьогодні, 29 березня, прибув до України.

Про це повідомляється на його сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Щойно перетнув кордон з Україною, щоб розпочати місію МАГАТЕ із забезпечення безпеки ядерних об'єктів країни. Ми маємо діяти зараз з метою допомогти уникнути небезпеки ядерних аварій, — вказано в повідомленні на сторінці Гроссі.

На сайті МАГАТЕ зазначається, що Гроссі прибув для переговорів із високопоставленими урядовцями щодо запланованого надання агентством термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки ядерних об'єктів країни та запобігання ризику аварій, які можуть загрожувати людям та навколишньому середовищу.

Військовий конфлікт ставить під безпрецедентну небезпеку українські атомні електростанції та інші об'єкти з радіоактивними матеріалами, — наголошує Гроссі. — Ми повинні вжити термінових заходів, щоб переконатися, що вони можуть продовжувати працювати безпечно та безпечно, а також зменшити ризик ядерної аварії, яка може мати серйозний вплив на здоров’я та навколишнє середовище як в Україні, так і за її межами.

Під час візиту цього тижня Гроссі відвідає одну з атомних електростанцій України.

Зазначається, що МАГАТЕ розробило конкретні та детальні плани надання допомоги в безпеці ядерних об'єктів України,

Метою візиту генерального директора є започаткування оперативної підтримки безпеки ядерних об'єктів України, — наголошують в організації. — Це включатиме відправку експертів МАГАТЕ на пріоритетні об'єкти та відправку життєво важливих речей, включаючи обладнання для моніторингу та аварійної допомоги.



.



Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію.