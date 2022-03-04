Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167918-my-perejyly-nich-yaka-mogla-zupynyty-istoriu-ievropy-zelenskyy.html

Ракурс

Російські війська в ніч на сьогодні, 4 березня, атакували Запорізьку атомну електростанцію, що поставило під загрозу не лише Україну, а й усю Європу.

Про це йдеться у новому відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію — історію України, історію Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію — найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції — це терор небаченого рівня, — наголосив Зеленський.

Президент додав, що в Україні 15 атомних блоків, а у російських військових «повністю відбита пам’ять про Чорнобиль».

Зеленський також звернувся до росіян:

Як це взагалі можливо — ми ж разом у 86-му році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам’ятати розкиданий вибухом палаючий графіт, жертв. Ви повинні пам’ятати світіння над зруйнованим енергоблоком. Ви повинні пам’ятати евакуацію з Прип’яті та 30-кілометрової зони. Як же можна це забути?.



.



А якщо ви не забули, то вам не можна мовчати — ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці та говорити, що ви хочете жити. Ви хочете жити на землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де Росія, де кордони вашої держави, — додав він.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні захопили майданчик Запорізької АЕС.