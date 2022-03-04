Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n167918-my-perejili-noch-kotoraya-mogla-ostanovit-istoriu-evropy-zelenskiy.html

Ракурс

Российские войска в ночь на сегодняшний день, 4 марта, атаковали Запорожскую атомную электростанцию, что поставило под угрозу не только Украину, но и всю Европу.

Об этом говорится в новом видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.

Мы пережили ночь, которая могла остановить историю — историю Украины, историю Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию — крупнейшую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции — это террор невиданного уровня, — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в Украине 15 атомных блоков, а у российских военных «полностью отбита память о Чернобыле».

Зеленский также обратился к россиянам:

Как это вообще возможно — мы вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит, жертв. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же это можно забыть?.



.



А если вы не забыли, то вам нельзя молчать — вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия, где границы вашего государства, — добавил он.

Напомним, российские оккупанты сегодня захватили площадку Запорожской АЭС.