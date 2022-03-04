Рашисты пытают украинского летчика и готовят новую манипуляцию

https://racurs.ua/n167917-rashisty-pytaut-ukrainskogo-letchika-i-gotovyat-novuu-manipulyaciu.html

Ракурс

Пропагандистська машина РФ готує чергову маніпуляцію. Для цього окупанти використовують полоненого українського льотчика.

Під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а слід дружити з «братнім» народом. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Окупанти застосовують брутальну тактику 2014 року, коли через катування росіяни змушували полонених говорити те, що потрібно російському телебаченню.

Командування Повітряних Сил ЗС України не має жодних сумнівів в патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів.

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