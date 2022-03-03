Захватчики готовятся обстрелять территорию РФ для провокации. Фото: depo.ua

https://racurs.ua/n167888-ogon-po-svoim-zahvatchiki-gotovyatsya-obstrelyat-territoriu-rf-dlya-provokacii.html

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Окупанти з Російської Федерації можуть обстріляти власну територію для провокації.

Путіністи можуть провести операцію під прапором України, аби після цього звинуватити нашу країну. Про це 3 березня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Тим часом Центр протидії інформації з посиланням на СБУ пише, що у російському селі Попівка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, російські «Гради» розгорнули у бік РФ у ході руху від українського кордону.

Фахівці спецслужби припускають, що загарбники планують влаштувати провокацію та обстріляти свою територію. Після цього рашисти звинуватять Україну в атаці російського цивільного населення.

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СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його і зірвати провокацію.

Раніше повідомлялося, що російські військові планують влаштувати атаку на білоруських прикордонників, переодягнувшись в українську військову форму.