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Ракурс
Загарбники готуються обстріляти територію РФ для провокації. Фото: depo.ua

Вогонь по своїх — загарбники готуються обстріляти територію РФ для провокації

3 бер 2022, 15:20
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Окупанти з Російської Федерації можуть обстріляти власну територію для провокації.

Путіністи можуть провести операцію під прапором України, аби після цього звинуватити нашу країну. Про це 3 березня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Тим часом Центр протидії інформації з посиланням на СБУ пише, що у російському селі Попівка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, російські «Гради» розгорнули у бік РФ у ході руху від українського кордону.

Фахівці спецслужби припускають, що загарбники планують влаштувати провокацію та обстріляти свою територію. Після цього рашисти звинуватять Україну в атаці російського цивільного населення.



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СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його і зірвати провокацію.

Раніше повідомлялося, що російські військові планують влаштувати атаку на білоруських прикордонників, переодягнувшись в українську військову форму.

Джерело: Ракурс


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