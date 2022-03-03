Генерал-майор РФ Андрій Суховецкий ліквідуваний в Україні. Фото:

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Українські військові у боях за Батьківщину успішно знищують не лише рядових загарбників, але й вищих чинів російської армії.

На території України знищили заступника командувача 41- загальновійськової армії Центрального військового округу Російської Федерації, колишнього комдива 7 дивізії ВДВ генерал-майора Андрія Суховецького. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Раніше про ліквідацію цього загарбника повідомляли у соціальних мережах. Кореспондент російської пропагандистської «Комсомольської правди» Олександр Коц писав, що Суховецький загинув в Україні під час боїв. Згодом цю інформацію підтвердили в Кіровському обласному відділенні Всеросійської громадської організації ветеранів «Бойове братство».

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Нагадаємо, 26 лютого в районі Гостомеля Збройні сили України знищили спецпідрозділ Росгвардії Чечні. У ході цього бою ліквідували й командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерала Магомеда Тушаєва.

Джерело: «Крим.Реалії»