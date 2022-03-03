Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Генерал-майора РФ Андрея Суховецкого ликвидировали в Украине. Фото:

Генерал-майора РФ Андрея Суховецкого ликвидировали в Украине (ФОТО)

3 мар 2022, 14:50
999

Українські військові у боях за Батьківщину успішно знищують не лише рядових загарбників, але й вищих чинів російської армії.

На території України знищили заступника командувача 41- загальновійськової армії Центрального військового округу Російської Федерації, колишнього комдива 7 дивізії ВДВ генерал-майора Андрія Суховецького. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Раніше про ліквідацію цього загарбника повідомляли у соціальних мережах. Кореспондент російської пропагандистської «Комсомольської правди» Олександр Коц писав, що Суховецький загинув в Україні під час боїв. Згодом цю інформацію підтвердили в Кіровському обласному відділенні Всеросійської громадської організації ветеранів «Бойове братство».

Генерал-майора РФ Андрія Суховецького ліквідували в Україні. Скріншот



.

Нагадаємо, 26 лютого в районі Гостомеля Збройні сили України знищили спецпідрозділ Росгвардії Чечні. У ході цього бою ліквідували й командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерала Магомеда Тушаєва.

Джерело: «Крим.Реалії»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров