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Росія готує чергову провокацію, фото: Nexta

РФ готує провокацію проти білоруських прикордонників — ЗМІ

2 бер 2022, 12:39
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Росія готує провокацію на території Білорусі.

Про це повідомляє опозиційний білоруський Telegram-канал Nexta з посиланням на «авторитетні джерела».

За інформацією джерел видання, російські військові планують влаштувати атаку на білоруських прикордонників, переодягнувшись в українську військову форму.



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Головна мета — втягнути Білорусь у війну проти України, — зазначає видання.

Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну, атакуючи нашу державу з кількох напрямків. Зокрема, з території Білорусі завдаються ракетні удари та заходять російські війська.


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