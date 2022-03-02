Россия готовит очередную провокацию, фото: Nexta

https://racurs.ua/n167831-rf-gotovit-provokaciu-protiv-belorusskih-pogranichnikov-smi.html

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Росія готує провокацію на території Білорусі.

Про це повідомляє опозиційний білоруський Telegram-канал Nexta з посиланням на «авторитетні джерела».

За інформацією джерел видання, російські військові планують влаштувати атаку на білоруських прикордонників, переодягнувшись в українську військову форму.

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Головна мета — втягнути Білорусь у війну проти України, — зазначає видання.

Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну, атакуючи нашу державу з кількох напрямків. Зокрема, з території Білорусі завдаються ракетні удари та заходять російські війська.