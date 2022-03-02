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Европа организует гуманитарную помощь Украине, фото:

Европа открыла пункты сбора продуктов для Украины

2 мар 2022, 12:16
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У Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Італії відкрито пункти збору продуктів харчування для України. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зараз в Україні працюють дистрибуційні хаби. Вони можуть приймати та розподіляти велику кількість продовольства та іншої гуманітарної допомоги в регіони України, які найбільше постраждали від російського вторгнення.

Якщо у вас є друзі за кордоном, які хочуть допомогти, якщо ви виробник продуктів харчування і хочете приєднатися до нас, звертайтеся до Денис Паламарчук: mail: denpalamarchuk@gmail.com, — зазначають у відомстві.



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Європейські виробники упаковки — нам терміново потрібна ваша допомога. Потрібні ємності для консервів (жестяні банки), — додають у міністерстві.


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