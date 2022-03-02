Європа відкрила пункти збору продуктів для України

Європа організовує гуманітарну допомогу Україні, фото:

https://racurs.ua/ua/n167830-ievropa-vidkryla-punkty-zboru-produktiv-dlya-ukrayiny.html

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У Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Італії відкрито пункти збору продуктів харчування для України. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зараз в Україні працюють дистрибуційні хаби. Вони можуть приймати та розподіляти велику кількість продовольства та іншої гуманітарної допомоги в регіони України, які найбільше постраждали від російського вторгнення.

Якщо у вас є друзі за кордоном, які хочуть допомогти, якщо ви виробник продуктів харчування і хочете приєднатися до нас, звертайтеся до Денис Паламарчук: mail: denpalamarchuk@gmail.com, — зазначають у відомстві.



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