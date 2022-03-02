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Ракурс
Кабмін відкрив «гарячу лінію». Фото: lexinform.com.ua

Кабмін відкрив «гарячу лінію» для вирішення гуманітарних питань

2 бер 2022, 12:12
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Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів громадян з гуманітарних питань.

Урядова гаряча лінія за телефоном 1545 працює цілодобово, а дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку «Укртелекому», телефонів мобільних операторів «Київстар», «Vodafone Україна», «Лайфселл» для заявників — безкоштовні. Про це повідомляє на своїй сторінці Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Будь ласка, звертайтеся за телефоном «гарячої лінії» за наступними питаннями:



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  • проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
  • пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;
  • евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну;
  • потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;
  • потреби у ліках;
  • потреби у пальному;
  • питання соціальних виплат, отримання пенсій;
  • проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування;

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38 (044) 284-19-15. Оплата здійснюється за тарифами відповідного оператора зв’язку.

Нагадаємо, у КМДА створили «гарячу лінію» для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами. Також у Києві відкрили перший рекрутинговий центр територіальної оборони.

Джерело: Ракурс


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