Володимир Путін, фото: «СтопКор»

https://racurs.ua/ua/n167828-rozvidky-ssha-pereviryaie-chy-ne-zbojevoliv-putin-zmi.html

Ракурс

Розвідка США в останні дні має своїм пріоритетним завданням з’ясувати ментальний стан президента РФ Володимира Путіна і як стан російського лідера впливає на ухвалення рішень стосовно війни в Україні.

Зокрема, розвідка отримала вказівку встановити, як Путін відреагував жорстку реакцію Заходу, котру він, ймовірно, не очікував. Про це повідомляє CNN з посиланням на два інформовані джерела.

Зазначається, що ця робота почалася паралельно з тим, як експерти, котрі тривалий час спостерігають за Путіним, почали публічно заявляти, що він все більш знервований та ірраціональний.

За інформацією видання, деякі співробітники розвідки почали помічати, що Путін, який фактично керує Росією з 1999 року і з того часу постійно перебуває в центрі уваги спецслужб, ухвалює рішення щодо України нехарактерно — можливо, через те, що деякі попередні звіти розвідки свідчать про його тривалу ізоляцію під час пандемії COVID-19.

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Все, що є у США, (входить — ред.) у (сферу — ред.) припущень, тому що рішення та заяви Путіна, здається, не мають сенсу, — заявило джерело, знайоме з нещодавніми повідомленнями розвідки на цю тему. — Роками, десятиліттями Путін діяв за досить специфічним шаблоном.

Джерело: CNN