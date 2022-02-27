Путін наказав перевести сили стримування на особливий режим

https://racurs.ua/ua/n167669-putin-nakazav-perevesty-syly-strymuvannya-na-osoblyvyy-rejym.html

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Путін перевів сили стримування на посилений режим бойового чергування — це зокрема може означати використання ядерної зброї.

Президент Володимир Путін наказав начальнику Генштабу ЗС Росії Валерію Герасимову перевести російські сили стримування на особливий режим бойового чергування.

Він дав цей наказ на зустрічі з Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

Вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику Генерального штабу перевести сили стримування російської армії на особливий режим несення бойового чергування, — так цитують росЗМІ Путіна.

Напередодні нападу на Україну РФ повела показові навчання сил стримування. Ними особисто керував Путін.

Російські ЗМІ («Новая газета» та «Дощ») пишуть, що це зокрема може означати використання ядерної зброї.

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Сили стримування в російській армії — це узагальнена назва основного озброєння військ і сил у Збройних силах РФ, які мають як основне озброєння стратегічне і тактичне ракетно-ядерне озброєння.