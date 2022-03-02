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Ракурс
Російські окупанти поставили місту Конотоп ультиматум. Фото:

Окупанти поставили Конотопу ультиматум — за опір обіцяють знищити місто

2 бер 2022, 11:53
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Російські нацисти зайшли в Конотоп та поставили перед місцевими мешканцями ультиматум.

Посіпаки Путіна погрожують накрити місто артилерією, якщо жителі Конотопа чинитимуть опір. Про це 2 березня заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, виступаючи на площі перед жителями міста.

Вони нам поставили умову. Зараз, якщо ми починаємо опір, вони розносять місто артилерією, — заявив мер.

Семеніхін запитав містян, чи ті готові обороняти місто від загарбників, а ті висловили згоду. Мер додав, що він особисто виступає за збройний опір окупантам. Зазначив, що «рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена».



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Як відомо, в ніч на 25 лютого за Конотоп пройшли важкі бої. Ворог оточив населений пункт, але взяти його не зміг. Мер міста Артем Семеніхін виклав у фото і відео знищеної техніки окупантів.

Нагадаємо, у містечку Старобільськ, що в Луганській області, безстрашні українці заблокували колону військової техніки російських загарбників. Аналогічну ініціативу проявили мешканці Енергодару на Запоріжжі. Вони також блокують дорогу окупантам.

Джерело: Ракурс


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