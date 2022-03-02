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У Старобільську і Енергодарі люди блокують колону танків РФ
У Старобільську і Енергодарі люди блокують колону танків РФ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167825-u-starobilsku-i-energodari-ludy-blokuut-kolonu-tankiv-rf-video.htmlРакурс
Війна країни-терориста Росії проти України триває сьомий день. Сьогодні у містечку Старобільськ, що в Луганській області, безстрашні українці заблокували колону військової техніки російських загарбників.
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Окрім цього, аналогічну сміливу ініціативу проявили мешканці Енергодару на Запоріжжі. Вони також блокують дорогу окупантам. Російській військові злочинці обіцяли повернутися о 15.00.
Нагадаємо, ввечері 1 березня в Енергодарі жива черга місцевих мешканців не дала колоні російських військових зайти в місто. Більше двох годин жива черга беззбройних мешканців Енергодара протяжністю в кілометр не давала колоні агресора зайти в українське місто.