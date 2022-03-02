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Ракурс
В Старобельске и Энергодаре люди блокируют колонну танков РФ

В Старобельске и Энергодаре люди блокируют колонну танков РФ (ВИДЕО)

2 мар 2022, 11:25
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Війна країни-терориста Росії проти України триває сьомий день. Сьогодні у містечку Старобільськ, що в Луганській області, безстрашні українці заблокували колону військової техніки російських загарбників.



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Окрім цього, аналогічну сміливу ініціативу проявили мешканці Енергодару на Запоріжжі. Вони також блокують дорогу окупантам. Російській військові злочинці обіцяли повернутися о 15.00.

Нагадаємо, ввечері 1 березня в Енергодарі жива черга місцевих мешканців не дала колоні російських військових зайти в місто. Більше двох годин жива черга беззбройних мешканців Енергодара протяжністю в кілометр не давала колоні агресора зайти в українське місто.

Источник: Ракурс


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