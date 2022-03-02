Зеленский назначил главой Одесской ОГА экс-командира батальона «Айдар»

Максим Марченко. Фото: «Думская»

https://racurs.ua/n167824-zelenskiy-naznachil-glavoy-odesskoy-oga-eks-komandira-batalona-aydar.html

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Президент України Володимир Зеленський змінив голів Одеської та Черкаської обласних державних адміністрацій.

Замість Сергія Гриневецького головою Одеської ОДА став Максим Марченко. У 2015−2017 роках Марченко був командиром 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Про це йдеться в указах президента від 1 березня.

У 2017 році він був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади. А вже з травня Марченко очолив 28 механізовану бригаду ЗСУ. Цей полковник брав безпосередню участь у бойових діях на Донбасі. Під командуванням цього офіцера були проведені багато успішних військових операцій.

Головою Черкаської ОДА замість Олександра Скічка призначений Ігор Табурець — кадровий військовий, який має звання генерал-майора. Тривалий час він працював у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

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Нагадаємо, активіст Сергій Стерненко заявляв, що мер Одеси Геннадій Труханов та голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький здійснюють підривну діяльність, спрямовану проти оборони регіону. Стерненко наголошував, що ці чиновники відмовляються сприяти силам територіальної оборони у забезпеченні. Добровольці мусять самі закривати усі потреби.