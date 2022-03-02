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Ракурс
В Україні запроваджуються обмеження на зростання цін, фото: Flagma.ua

Збільшення цін на продукти прирівнюється до мародерства — Мінагрополітики

2 бер 2022, 11:41
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Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив на телеканалі «Рада» про те, що в Україні запровадять державне регулювання цін на основні соціальні продукти на період війни. Протягом 10 днів за передплатою забезпечать фінансування виробництва соціально значущих продуктів для держпідприємств, які не перебувають у зоні бойових дій.

Мінагрополітики збирає від українців інформацію про суб'єктів господарювання, які завищують ціни на продукти харчування. Спекулянтів пізніше покарають.

Нагадаємо, що у перші дні війни у столиці поширилися фото цінників однієї з продуктових мереж, на яких видно, що ціни піднялися на 300 відсотків. Пізніше керівництво мережі заявило, що це фейк.

Однак людей просять бути пильними.



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Особи, які зараз продають хліб і інші продукти харчування у 2−3 рази дорожче, будуть нести юридичну відповідальність. Це прирівнюється до мародерства, — наголосив Роман Лещенко.

Джерело: Ракурс


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