Кабмин открыл «горячую линию» для решения гуманитарных вопросов

Кабмин открыл «горячую линию». Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n167829-kabmin-otkryl-goryachuu-liniu-dlya-resheniya-gumanitarnyh-voprosov.html

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Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів громадян з гуманітарних питань.

Урядова гаряча лінія за телефоном 1545 працює цілодобово, а дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку «Укртелекому», телефонів мобільних операторів «Київстар», «Vodafone Україна», «Лайфселл» для заявників — безкоштовні. Про це повідомляє на своїй сторінці Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Будь ласка, звертайтеся за телефоном «гарячої лінії» за наступними питаннями:

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проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;

пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;

евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну;

потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;

потреби у ліках;

потреби у пальному;

питання соціальних виплат, отримання пенсій;

проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування;

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38 (044) 284-19-15 . Оплата здійснюється за тарифами відповідного оператора зв’язку.

Нагадаємо, у КМДА створили «гарячу лінію» для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами. Також у Києві відкрили перший рекрутинговий центр територіальної оборони.