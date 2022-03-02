Кабмин открыл «горячую линию» для решения гуманитарных вопросов

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Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:
+38 (044) 284-19-15. Оплата здійснюється за тарифами відповідного оператора
зв’язку.
Кабмин открыл «горячую линию». Фото: lexinform.com.ua
Кабмин открыл «горячую линию» для решения гуманитарных вопросовhttps://racurs.ua/n167829-kabmin-otkryl-goryachuu-liniu-dlya-resheniya-gumanitarnyh-voprosov.htmlРакурс
Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів громадян з гуманітарних питань.
Урядова гаряча лінія за телефоном 1545 працює цілодобово, а дзвінки з території України з мережі фіксованого зв’язку «Укртелекому», телефонів мобільних операторів «Київстар», «Vodafone Україна», «Лайфселл» для заявників — безкоштовні. Про це повідомляє на своїй сторінці Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Будь ласка, звертайтеся за телефоном «гарячої лінії» за наступними питаннями:
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- проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
- пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури;
- евакуація та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну;
- потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами;
- потреби у ліках;
- потреби у пальному;
- питання соціальних виплат, отримання пенсій;
- проблемні питання з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування;
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:
Нагадаємо, у КМДА створили «гарячу лінію» для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами. Також у Києві відкрили перший рекрутинговий центр територіальної оборони.