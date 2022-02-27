Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/ua/n167655-lukashenko-vyznav-raketni-obstrily-ukrayiny-z-terytoriyi-bilorusi.html

Ракурс

Ракетні обстріли України велися з території Республіки Білорусь.

Агресію проти українського народу визнав білоруський диктатор Олександр Лукашенко. У неділю, 27 лютого, під час голосування на конституційному референдумі він підтвердив, що з півдня Білорусі були випущені 2−4 ракети по позиціях України. Про це передає БЕЛТА.

Диктатор запевнив, що це був «вимушений крок», оскільки на українській стороні за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю було начебто розгорнуті ракетні дивізіони, «які готові протягом хвилин завдати удару по російських позиціях».

Він Лукашенко зізнався, що допомагає російським загарбникам, які обстрілюють українські міста. При цьому самопроголошений глава Білорусі стверджує, що «Київ ніхто не бомбив».

Також він повідомив, що у Гомелі все підготовлено для «мирних переговорів», зараз чекають на рішення з боку керівництва України. А ТАСС тим часом повідомляє, що 27 лютого до Білорусі прибула російська делегація для переговорів з Україною.

.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що Повітряні сили Збройних сил України вранці 27 лютого збили крилату ракету. Снаряд по Києву агресори випустили з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22.

Джерела: БЕЛТА, ТАСС