ЗСУ збили крилату ракету, яка летіла у бік Києва з Білорусі. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/ua/n167652-zsu-zbyly-rosiysku-krylatu-raketu-letila-u-bik-kyieva-z-bilorusi.html

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Повітряні сили Збройних сил України вранці 27 лютого збили крилату ракету.

Снаряд по Києву агресори випустили з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Такі дії Російської Федерації — черговий воєнний злочин не лише Кремля, але й Мінська. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний у Facebook.

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А в Міністерстві оборони України повідомили, що Військово-морські сили ЗСУ 27 лютого вчергове зірвали висадку ворожого морського десанту у Чорноморській оперативній зоні.

Нагадаємо, 26 лютого російська ракета влучила у 24-поверховий будинок, розташований у Солом’янському районі столиці за адресою вулиця Лобановського, 6а. Внаслідок влучання сталося руйнування будинку з 17-го по 21-й поверх.