Наслідки влучання російської ракети у будинок в Києві, фото: Олексій Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n167616-rosiyska-raketa-vluchyla-v-24-poverhovyy-budynok-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 26 лютого, російська ракета влучила в 24-поверховий будинок, розташований у Солом’янському районі столиці за адресою вулиця Лобановського, 6а.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зазначається, що повідомлення про попадання надійшло до рятувальників о 8.15.

В результаті сталося руйнування будинку з 17-го по 21-й поверх. З’явилися окремі осередки руйнування, пожежу було ліквідовано о 9.05.

Людей з будинку евакуйовано, є загроза руйнування конструкцій. Повідомляється про поранених, яких евакуйовують з будинку. Інформації про загиблих немає.

В інтернеті вже з’явилося відео ймовірного моменту влучання ракети в будинок.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє по 35 поранених внаслідок бойових дій. Двоє з поранених — діти.

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Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські війська здійснили нову спробу захоплення Києва.