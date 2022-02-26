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Ракурс
Володимир Зеленський у Києві, скріншот відео

Не вірте фейкам — Зеленський опублікував селфі з вулиць Києва

26 лют 2022, 09:15
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Володимир Зеленський, президент України, спростував фейки про його нібито його наказ щодо складання зброї та евакуації з Києва, які зараз поширюються в інтернеті.

Сьогодні, 26 лютого, він на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував відеоселфі, зняте на вулицях української столиці.

Зараз в мережі дуже багато з’явилося фейкової інформації, що, немов, я закликаю складати зброю нашу армію та йде евакуація, — зазначив Зеленський. — Значить так: я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя — це наша правда. Наша правда — в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти і ми все це будемо захищати. Ось і все.



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Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 26 лютого, російські війська намагалися захопити Київ.

Джерело: Ракурс


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