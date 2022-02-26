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Ракурс
Михайло Подоляк, скріншот відео

Понад 3,5 тис. загиблих, майже 200 полонених — Подоляк про втрати ворога

26 лют 2022, 08:47
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Російські війська вже втратили понад 3,5 тис. військовослужбовців убитими та трохи менше 200 взятими в полон.

Про це сьогодні, 26 лютого, в ефірі телеканалу «Рада» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



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Водночас прес-служба МВС повідомляє, що станом на 6.00 сьогоднішнього дня ворог втратив:

  • 14 літаків;
  • вісім гелікоптерів;
  • 102 танки;
  • 536 бойових броньованих машин;
  • 15 гармат;
  • один ЗРК «Бук»;
  • 17 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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