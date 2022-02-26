Михайло Подоляк, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167614-ponad-3-5-tys-zagyblyh-mayje-200-polonenyh-podolyak-pro-vtraty-voroga.html

Ракурс

Російські війська вже втратили понад 3,5 тис. військовослужбовців убитими та трохи менше 200 взятими в полон.

Про це сьогодні, 26 лютого, в ефірі телеканалу «Рада» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

.

Водночас прес-служба МВС повідомляє, що станом на 6.00 сьогоднішнього дня ворог втратив: