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Михаил Подоляк, скриншот видео
Более 3,5 тыс. погибших, почти 200 пленных — Подоляк о потерях врагаhttps://racurs.ua/n167614-bolee-3-5-tys-pogibshih-pochti-200-plennyh-podolyak-o-poteryah-vraga.htmlРакурс
Російські війська вже втратили понад 3,5 тис. військовослужбовців убитими та трохи менше 200 взятими в полон.
Про це сьогодні, 26 лютого, в ефірі телеканалу «Рада» повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
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Водночас прес-служба МВС повідомляє, що станом на 6.00 сьогоднішнього дня ворог втратив:
- 14 літаків;
- вісім гелікоптерів;
- 102 танки;
- 536 бойових броньованих машин;
- 15 гармат;
- один ЗРК «Бук»;
- 17 одиниць автомобільної техніки;
- 3 тис. осіб.