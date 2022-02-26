Російські війська намагаються захопити Київ, фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n167613-kyyiv-vystoyav-sytuaciya-v-stolyci-kontrolovana.html

Ракурс

У Києва ситуація контрольована на 100%, в Росії немає жодних шансів захопити місто.

Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

На будь-якому напрямку, де відбувається те чи інше боєзіткнення, українські ЗСУ, Нацпол, навіть тероборона отримують перемогу. Сьогоднішня ніч показала, що ніяких шансів у Російської Федерації точно нема і точно не буде, — зазначив він.

Подоляк наголосив, що бліцкригу в Києві, на який розраховувала Росія, в Києві не сталося.

Тому вони в цю ніч мали зламати нашу оборону. Тому і ДРГ, і обстріли, причому обстріли житлових кварталів… і висадка десанту, і спроби зайти бронетехнікою — все це абсолютно професійно відбито нашими Збройними силами. Нацполи, тероборона працюють дуже, дуже добре в місті Києві, — наголосив він.

Подоляк додав, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи «зараз всі практично зафіксовані і частково вже знищені».

Також перемогою ЗСУ завершився бій за розташоване неподалік Києва місто Васильків, де окупанти намагалися висадити десант із повітря. Про це в ефірі телеканалу «Рада» повідомила мер міста Наталія Балансович.

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Після тривалих боїв, після великої кількості і поранених, і загиблих, на щастя, це все закінчилося. Васильків ніхто нікому не віддав, — наголосила вона.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 26 лютого, українські сили протиповітряної оборони збили в районі Василькова російський літак ІЛ-76 із десантом. Уламки літака впали біля села Калинівка.