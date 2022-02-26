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ППО збила ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова - Залужний

ППО збила ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова — Залужний (ОНОВЛЕНО)

26 лют 2022, 01:02
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Українська протиповітряна оборона збила ІЛ-76 МД з російським десантом у районі Василькова. Уламки збитого літака впали біля села Калинівка.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Генштаб ЗСУ.

Наші сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом у районі Василькова! — написав Залужний на своїй сторінці у Фейсбук.

Згодом командування Повітряних сил уточнило, що російський транспортник успішно атакував український винищувач Су-27.

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря, — повідомили Повітряні сили України.

Раніше голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, що увечері 25 лютого під Калинівкою на Вінничині українські військові збили російський СУ-25.



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Джерело: Ракурс


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