ППО збила ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова - Залужний

https://racurs.ua/ua/n167611-ppo-zbyla-il-76-z-vorojym-desantom-v-rayoni-vasylkova-zalujnyy.html

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Українська протиповітряна оборона збила ІЛ-76 МД з російським десантом у районі Василькова. Уламки збитого літака впали біля села Калинівка.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Генштаб ЗСУ.

Наші сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом у районі Василькова! — написав Залужний на своїй сторінці у Фейсбук.

Згодом командування Повітряних сил уточнило, що російський транспортник успішно атакував український винищувач Су-27.

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря, — повідомили Повітряні сили України.

Раніше голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, що увечері 25 лютого під Калинівкою на Вінничині українські військові збили російський СУ-25.

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