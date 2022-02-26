Ракурсhttps://racurs.ua/
ППО збила ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова - Залужний
ППО збила ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова — Залужний (ОНОВЛЕНО)https://racurs.ua/ua/n167611-ppo-zbyla-il-76-z-vorojym-desantom-v-rayoni-vasylkova-zalujnyy.htmlРакурс
Українська протиповітряна оборона збила ІЛ-76 МД з російським десантом у районі Василькова. Уламки збитого літака впали біля села Калинівка.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Генштаб ЗСУ.
Наші сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом у районі Василькова! — написав Залужний на своїй сторінці у Фейсбук.
Згодом командування Повітряних сил уточнило, що російський транспортник успішно атакував український винищувач Су-27.
Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря, — повідомили Повітряні сили України.
Раніше голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, що увечері 25 лютого під Калинівкою на Вінничині українські військові збили російський СУ-25.
.