Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ПВО сбила ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова — Залужный

ПВО сбила ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова — Залужный

26 фев 2022, 01:02
999

Украинская противовоздушная оборона сбила ИЛ-76 с российским десантом в районе Василькова. Обломки сбитого самолета упали у села Калиновка.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб ВСУ.

Наши силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова! — написал Залужный на своей странице в Facebook.

Впоследствии командование воздушных сил уточнило, что российский транспортник успешно атаковал украинский истребитель Су-27.

Ранее глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, что вечером 25 февраля под Калиновкой в ​​Винницкой области украинские военные сбили российский СУ-25.



.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров