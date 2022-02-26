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ПВО сбила ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова — Залужный
ПВО сбила ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова — Залужныйhttps://racurs.ua/n167611-pvo-sbila-il-76-s-vrajeskim-desantom-v-rayone-vasilkova-zalujnyy.htmlРакурс
Украинская противовоздушная оборона сбила ИЛ-76 с российским десантом в районе Василькова. Обломки сбитого самолета упали у села Калиновка.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб ВСУ.
Наши силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова! — написал Залужный на своей странице в Facebook.
Впоследствии командование воздушных сил уточнило, что российский транспортник успешно атаковал украинский истребитель Су-27.
Ранее глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, что вечером 25 февраля под Калиновкой в Винницкой области украинские военные сбили российский СУ-25.
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