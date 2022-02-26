ПВО сбила ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова — Залужный

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Ракурс

Украинская противовоздушная оборона сбила ИЛ-76 с российским десантом в районе Василькова. Обломки сбитого самолета упали у села Калиновка.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб ВСУ.

Наши силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова! — написал Залужный на своей странице в Facebook.

Впоследствии командование воздушных сил уточнило, что российский транспортник успешно атаковал украинский истребитель Су-27.

Ранее глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, что вечером 25 февраля под Калиновкой в ​​Винницкой области украинские военные сбили российский СУ-25.

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