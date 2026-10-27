Россия атаковала Украину баллистикой и 280 дронами. Фото:

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Армія Російської Федерації вночі 27 жовтня атакувала Україну балістичними ракетами і 280 дронами.

З Брянської області РФ ворог запустив балістику «Іскандер-М"/С-400, а з російських Орла, Міллерово, Курська, Шаталово, Приморсько-Ахтарська й окупованих Донецька та Криму летіли 280 ударних БпЛА типу Shahed (69 із них — реактивні), «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Основний напрямок удару ворога був Київ. Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 257 ворожих цілей — дві ракети та 255 безпілотників. На 25 локаціях влучили російські цілі, а уламки впали на 16 локаціях.

Нагадаємо, починаючи з вечора 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами в кілька хвиль. Влучання зафіксовані у Деснянському, Дніпровському та Подільському районах. Наразі відомо про одного загиблого та 14 поранених.

Також російські війська атакували Південний міст у Києві. Через влучання по мосту тимчасово призупинили рух поїздів на зеленій гілці метро між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір».