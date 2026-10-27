Россияне атаковали Южный мост в Киеве. Фото: Кличко в Telegram

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Російські ракети вночі 27 жовтня вдарили по Південному мосту Києва.

На мосту, зокрема, пошкоджена інфраструктура метрополітена. Рух мостом наразі закритий. Призупинено курсування поїздів між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» на зеленій гілці метро. Фахівці оцінюють ступінь пошкоджень на об'єкті. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Як поінформував мер, всі станції метро на червоній гілці відкриті для пасажирів. Рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» — «Лісова».

Пізно ввечері внаслідок атаки РФ були пошкодження між станціями «Дарниця» і «Чернігівська» та виходів зі станції «Лісова». Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями.

На дороги Києва вивели додаткові автобуси, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсує між лівим і правим берегом.

Нагадаємо, починаючи з вечора 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами в кілька хвиль. Влучання зафіксовані у Деснянському, Дніпровському та Подільському районах. Наразі відомо про одного загиблого та 14 поранених.