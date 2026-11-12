Россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі 12 листопада атакувала Україну дронами та ракетами.

З Брянської, Воронезької та Курської областей РФ ворог запустив балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400 й протикорабельні ракети «Циркон». А з окупованих Криму та Гвардійського, а також Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська й Міллерово летіли 123 ударних БпЛА типу Shahed (73 із них — реактивні), «Гербера», S8000 Бандероль/Дань-Т, а також дрони-імітатори типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо, що українські захисники неба знешкодили п’ять «Бандероль"/"Дань-Т» та 89 ворожих БпЛА типу Shahed. Серед них 51 реактивний. Окупанти влучили на 17 локаціях, а уламки впали на 18 локаціях.

На Київщині у Броварському районі удар російської ракети спричинив пожежу у вантажівці з побутовою хімією біля складів. Міський голова Броварів Ігор Сапожко заявив, що водій дістав важкі травми.

Київська ОВА поінформувала, що в Обухівському районі горіли склади й виробничі приміщення підприємства.

У Києві російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку в Соломʼянському районі. Як повідомив мер Віталій Кличко, вранці внаслідок влучання БпЛА спалахнула пожежа з третього по шостий поверхи девʼятиповерхового житлового будинку. Попередньо, є часткове руйнування на рівні 5 поверху.

Нагадаємо, російські війська вночі 12 листопада вдарили по енергетиці та житловому секторі Рівненської області. Знеструмлене місто Костопіль та населені пункти Рівненського і Сарненського районів. Попередньо, обійшлося без постраждалих.