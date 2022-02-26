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Мерсі, Франція - Париж підтримав відключення РФ від SWIFT і санкції проти Путіна
Мерсі, Франція — Париж підтримав відключення РФ від SWIFT і санкції проти Путінаhttps://racurs.ua/ua/n167610-mersi-franciya-paryj-pidtrymav-vidkluchennya-rf-vid-swift-i-sankciyi-proty-putina.htmlРакурс
Франція підтримала відключення Росії від системи SWIFT і запровадження санкцій проти Путіна. Про це президента України Володимира Зеленського повідомив його французький колега Еммануель Макрон.
Зеленський написав про цю новину у своєму Твіттер.
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