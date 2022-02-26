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Ракурс
Мерсі, Франція - Париж підтримав відключення РФ від SWIFT і санкції проти Путіна

Мерсі, Франція — Париж підтримав відключення РФ від SWIFT і санкції проти Путіна

26 лют 2022, 00:56
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Франція підтримала відключення Росії від системи SWIFT і запровадження санкцій проти Путіна. Про це президента України Володимира Зеленського повідомив його французький колега Еммануель Макрон.

Зеленський написав про цю новину у своєму Твіттер.



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Джерело: Ракурс


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