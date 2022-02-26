Ваші солдати ніколи не побачать свої родини - Джонсон звернувся до росіян

https://racurs.ua/ua/n167609-vashi-soldaty-nikoly-ne-pobachat-svoyi-rodyny-djonson-zvernuvsya-do-rosiyan-video.html

Ракурс

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до українського та російського народів і сказав кілька фраз українською та російською мовами.

Я не вірю, що ця війна від вашого імені, — промовив до росіян прем'єр Великої Британії у зверненні. Як прем'єр-міністр я говорю від імені всіх нас у Великій Британії, коли знову вимовляю: Слава Україні! — такими були його слова українцям.

Джонсон назвав російсько-українську війну трагедією для України, але також «трагедією і для Росії».

Як і Україна, Росія — велика країна з багатою історією, гордим народом. Російські поети, художники, письменники, як і українські, формували нашу культуру. І російські солдати так мужньо воювали з нами у боротьбі з фашизмом. Але дії Путіна ведуть до повної ізоляції Росії, відкинутої рештою міжнародного співтовариства, під ударом жорстких економічних санкцій, що зіткнулася з непотрібною і кровопролитною війною, яка призводить тільки до незліченних людських жертв і мирних українців, і ваших солдатів, які більше ніколи не побачать свої сім’ї.

Лідер Британії звернувся і до своїх «російських друзів»: Я не вірю, що ця війна від вашого імені. бути зупинені. Тому що світові потрібна вільна та суверенна Україна".