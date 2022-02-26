Ваші солдати ніколи не побачать свої родини — Джонсон звернувся до росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167609-vashi-soldaty-nikoly-ne-pobachat-svoyi-rodyny-djonson-zvernuvsya-do-rosiyan-video.htmlРакурс
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до українського та російського народів і сказав кілька фраз українською та російською мовами.
Я не вірю, що ця війна від вашого імені, — промовив до росіян прем'єр Великої Британії у зверненні.
Як прем'єр-міністр я говорю від імені всіх нас у Великій Британії, коли знову вимовляю: Слава Україні! — такими були його слова українцям.
Джонсон назвав російсько-українську війну трагедією для України, але також «трагедією і для Росії».
Як і Україна, Росія — велика країна з багатою історією, гордим народом. Російські поети, художники, письменники, як і українські, формували нашу культуру. І російські солдати так мужньо воювали з нами у боротьбі з фашизмом. Але дії Путіна ведуть до повної ізоляції Росії, відкинутої рештою міжнародного співтовариства, під ударом жорстких економічних санкцій, що зіткнулася з непотрібною і кровопролитною війною, яка призводить тільки до незліченних людських жертв і мирних українців, і ваших солдатів, які більше ніколи не побачать свої сім’ї.
Лідер Британії звернувся і до своїх «російських друзів»: Я не вірю, що ця війна від вашого імені. бути зупинені. Тому що світові потрібна вільна та суверенна Україна".
«Я не верю, что эта война от вашего имени». Премьер Великобритании обратился к украинскому и российскому народам и сказал несколько фраз по-украински и по-русски. Следите за нашей трансляцией — https://t.co/7L1G5nzJ8Ypic.twitter.com/SRIV6JMxY4.
— Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 25, 2022