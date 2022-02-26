Ніч буде дуже важкою, але буде ранок. Столицю втратити не можна

https://racurs.ua/ua/n167608-nich-bude-duje-vajkou-ale-bude-ranok-stolycu-vtratyty-ne-mojna-zelenskyy-video.html

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Президент Володимир Зеленський записав звернення до українців і розповів про оборону країни від російських загарбників.

Він заявив, що друга ніч російського вторгнення буде дуже важкою і ворог застосує всі наявні сили, щоб зламати опір українців. Він також провів перемовини із західними лідерами щодо наступних кроків.

У зверненні до народу президент сказав:

Ніч буде важкою, дуже важкою, але буде ранок. Цієї ночі ворог застосує всі наявні сили, щоб зламати опір. Цієї ночі вони підуть на штурм. Ми боремося за нашу державу абсолютно на усіх фронтах. Не можна втратити столицю. Цієї ночі ворог застосує всі наявні у нього сили, щоб зламати наш опір.



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