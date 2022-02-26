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Ніч буде дуже важкою, але буде ранок. Столицю втратити не можна
Ніч буде дуже важкою, але буде ранок. Столицю втратити не можна — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167608-nich-bude-duje-vajkou-ale-bude-ranok-stolycu-vtratyty-ne-mojna-zelenskyy-video.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський записав звернення до українців і розповів про оборону країни від російських загарбників.
Він заявив, що друга ніч російського вторгнення буде дуже важкою і ворог застосує всі наявні сили, щоб зламати опір українців. Він також провів перемовини із західними лідерами щодо наступних кроків.
У зверненні до народу президент сказав:
Ніч буде важкою, дуже важкою, але буде ранок. Цієї ночі ворог застосує всі наявні сили, щоб зламати опір. Цієї ночі вони підуть на штурм. Ми боремося за нашу державу абсолютно на усіх фронтах. Не можна втратити столицю. Цієї ночі ворог застосує всі наявні у нього сили, щоб зламати наш опір..
Інші тези президента:
- наша головна мета — закінчення цієї бійні. Втрати ворога дуже серйозні. Це сотні вбитих солдатів, які перейшли наш кордон. Маємо втрати, на жаль, і ми. Українці героїчно чинять спротив агресії. Її неможливо виправдати;
- кожен цивільний громадянин має бути максимально обережним. Допомагайте один одному. За будь-якої небезпеки — переходьте в укриття;
- ті, хто вже долучився до захисту країни — зупиняйте ворога всюди, де тільки можете. Закривайте знаки, які диверсанти залишають на дорогах та будівлях, спалюйте ворожу техніку усім, чим ви можете. Якщо для загарбників дитячі садочки — допустима ціль, ви не маєте залишити їм жодного шансу;
- усі повинні зробити усе, що тільки можуть, щоб зупинити цю війну. Кожен день агресія руйнує нормальне життя, не тільки в Україні, але і у світі. Європейці ще не уявляють, що таке жити, коли під боком таке протистояння.
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