Кличко попередив про складну ніч для Києва, теробороні видали NLAW

https://racurs.ua/ua/n167595-klychko-poperedyv-pro-skladnu-nich-dlya-kyieva-teroboroni-vydaly-nlaw.html

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Ситуація для Києва без перебільшення загрозлива. Мер столиці Віталій Кличко назвав наступну ніч і ранок «дуже складними», оскільки російські війська підійшли впритул до столиці.

Українські військові і правоохоронці знешкоджують в місті диверсійні групи. Водночас Кличко повідомив, що київська 112 бригада територіальної оборони повністю укомплектована, влада формує додаткові підрозділи тероборони. Теробороні видали протитанкові комплекси NLAW.

У столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.

Лікарні Києва працюють у режимі воєнного часу. Вони приймають, як тих пацієнтів, які самі звертаються з екстреними випадками, так і тих, кого привезла швидка.

Нагадаю, що з 26 лютого Київський міський центр крові працює цілодобово. До 18.00 фахівці приймають кров, а вночі переробляють її на компоненти.

Крім того, у місті обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто, а й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці.

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