Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кличко попередив про складну ніч для Києва, теробороні видали NLAW

Кличко попередив про складну ніч для Києва, теробороні видали NLAW

25 лют 2022, 20:56
999

Ситуація для Києва без перебільшення загрозлива. Мер столиці Віталій Кличко назвав наступну ніч і ранок «дуже складними», оскільки російські війська підійшли впритул до столиці.

Українські військові і правоохоронці знешкоджують в місті диверсійні групи. Водночас Кличко повідомив, що київська 112 бригада територіальної оборони повністю укомплектована, влада формує додаткові підрозділи тероборони. Теробороні видали протитанкові комплекси NLAW.

У столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.

Лікарні Києва працюють у режимі воєнного часу. Вони приймають, як тих пацієнтів, які самі звертаються з екстреними випадками, так і тих, кого привезла швидка.

Нагадаю, що з 26 лютого Київський міський центр крові працює цілодобово. До 18.00 фахівці приймають кров, а вночі переробляють її на компоненти.

Крім того, у місті обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто, а й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці.



.

Дякую мешканцям міста за їх готовність стати на захист столиці та країни разом з іншими підрозділами Збройних сил та силами правопорядку, — сказав у своєму зверненні мер столиці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів