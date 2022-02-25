Один пілот ЗСУ збив 6 російських літаків за 30 годин. Фото: Сергей Смоленцев

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Ракурс

Один пілот Повітряних сил ЗСУ зумів власноруч збити шість російських винищувачів.

Таку кількість повітряної техніки противника він знищив на 30 годин. Про це 25 лютого повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

6 збитих російських літаків за 30 годин. Це результат високої бойової майстерності українського льотчика-винищувача. Героям Слава! — йдеться в повідомленні.

Користувачі соціальних мереж назвали українського героя «Київський привид». Таке прізвисько він отримав за свою майстерність та успішне знищення ворога в повітрі.

Раніше повідомлялося, що 25 лютого МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України знищив російській Су-35. Російські військові експерти раніше називали цей літак таким, який «немає аналогів у світі».

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Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявляли, що з початку повномасштабного вторгнення й станом на 15.00 25 лютого Збройні сили Росії втратили 2 тис. 800 військовослужбовців, до 80 танків, 516 бойових броньованих машин різних типів, 10 літаків та сім гелікоптерів.

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