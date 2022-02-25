Путін офіційно потрапив до компанії Асада і Лукашенка - Захід заморозить його активи

https://racurs.ua/ua/n167593-putin-potrapyv-do-kompaniyi-asada-i-lukashenka-zahid-zamorozyt-yogo-aktyvy.html

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Санкції Заходу стають жорсткішими. Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про таке рішення Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

Рада закордонних справ ЄС затвердила другий пакет санкцій, заморожування активів включає президента Росії та її міністра закордонних справ, — повідомив Ринкевич у Twitter, додавши, що міністри вирішили також одразу підготувати третій санкційний пакет.

Це підтвердив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Путін став всього лише третім світовим лідером, який опинився у санкційному списку ЄС, після Асада і Лукашенка. Євросоюз також запровадить санкції проти осіб у Білорусі, які сприяють агресії РФ проти України.

Згодом список санкцій має опублікувати Офіційний журнал ЄС.



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Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС вирішив не забороняти в’їзд Путіну і Лаврову, щоб у такий спосіб підтвердити свою готовність залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.

Президент Володимир Зеленський декілька разів вимагав від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.