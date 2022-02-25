НАТО й далі постачатиме Україні зброю включно із засобами ППО

https://racurs.ua/ua/n167592-nato-y-dali-postachatyme-ukrayini-zbrou-vkluchno-iz-zasobamy-ppo.html

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НАТО продовжить постачати зброю Україні, включаючи системи ППО. Крім того, попри війну, яку Росія розгорнула проти України, Північноатлантичний альянс наполягає на праві України самостійно обирати безпекові союзи, до яких вона хоче приєднатися.

Про це йдеться у заяві лідерів держав-членів НАТО, ухваленій за підсумками екстреного саміту, який відбувся у віртуальному форматі в п’ятницю.

Генсек НАТО Столтенберг зробив кілька заяв через війну в Україні:

мета Росії — зсув влади у Києві та відведення військ НАТО зі Східної Європи;

НАТО має намір надати Україні, Грузії, Молдові та Боснії та Герцеговині більше допомоги для просування демократичних реформ;

військова операція Росії в Україні не зміцнить стратегічну безпеку Росії;

НАТО і Євросоюз мають намір продовжувати політику санкцій проти Росії, навіть якщо це означатиме втрати для них самих;

НАТО додатково розмістила на сході альянсу тисячі військових, понад 100 літаків у високій готовності, понад 120 кораблів.

НАТО, як і раніше, віддана всім основним принципам європейської безпеки, у тому числі тому, що кожна країна має право вибирати власні механізми безпеки, — сказано у рішенні держав Альянсу.



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Варто зазначити, 22 лютого, до початку вторгнення, глава держави-агресора Владімір Путін заявив, що для нормалізації відносин з РФ Україна має визнати суверенітет Росії над Кримом, відмовитись від членства в НАТО та провести часткову демілітаризацію країни.

За словами Столтенберга, «Росія зруйнувала мир у Європі» і зараз «народ України бореться за свою свободу перед агресією з боку Росії». НАТО закликає, щоб Росія негайно припинила «цю безглузду війну», вивела війська з України та повернулася на шлях діалогу.