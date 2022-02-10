Ультиматум Кремля Україні - Москва оголосила умови деескалації

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Ракурс

Напередодні повторної зустрічі радників в рамках «нормандського» формату у Берліні Москва оголосила фактично ультимативні вимоги до України.

Кремль у такий спосіб відповів на тиску країн Заходу через погрози на адресу Києва. У Міністерстві закордонних справ РФ висунули умови деескалації на кордоні з Україною.

Відповідний перелік озвучила на брифінгу 9 лютого спікер МЗС Росії Марія Захарова.

Вона заявила, що РФ відведе війська, якщо українська влада вишле всіх іноземних інструкторів і поверне всю зброю, отриману від західних партнерів для захисту від нового вторгнення Росії. Крім того, Київ повинен відмовитися від спільних навчань з НАТО.

Припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву іноземні озброєння за межі української території, — сказала Захарова.

Крім того, Росія знову закликала керівництво Альянсу відмовитися від політики «відкритих дверей» і не приймати до своїх лав Україну, хоча ці вимоги раніше вже були неодноразово відкинуті на всіх рівнях.

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«Ракурс» повідомляв, що 9 лютого стало відомо про морську блокаду України, а голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів журналістам про цілі Києва на переговорах радників у Берліні, які відбудуться 10 лютого.