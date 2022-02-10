Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

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Коронавірус в Україні за 9 лютого виявили у 41 тис. 694 осіб. Зокрема, хворобу виявили у 3 тис. 486 дітей та 1 тис. 101 медичного працівника.

До лікарень вчора госпіталізували 4 тис. 128 осіб, а 280 хворих померли. Подолати ковід зуміли 16 тис. 628 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 4 млн 421 тис. 741 особа, але одужали вже 3 млн 729 тис. 976 осіб. Жертвами хвороби стали 102 тис. 167 українців. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Вакцинувалися за добу 70 тис. 678 осіб, а загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 15 млн 520 тис. 587 людей. Дві дози отримали вже 14 млн 869 тис. 937 громадян.

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Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що станом 9 лютого рівень захворюваності на COVID-19 в Україні становив 1 тис. 224 на 100 тис. населення. Попри високі показники захворюваності лише дві області перебувають у «червоній» зоні — Івано-Франківська та Рівненська.