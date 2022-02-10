Глава ОПУ Андрій Єрмак. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166849-zustrich-normandskyh-radnykiv-na-bankoviy-nazvaly-cili-ukrayiny.html

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Цілі України на переговорах у Берліні назвали в Офісі президента.

Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав-учасниць нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи для подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, передає прес-служба ОПУ.

За словами Єрмака, Київ пропонуватиме ініціативи щодо поліпшення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни. Також підніматиметься питання про розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб і відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування.

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Очільник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що Україна є центром прийняття рішень з безпеки на європейському континенті та має велику міжнародну підтримку.

Нагадаємо, 7 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про одужання від коронавірусу та про плани на зустріч «нормандських» радників у Берліні. Нормандська зустріч у Берліні повинна стати продовженням контактів, які відбулися в Парижі за участю політичних радників президентів України, Франції, Німеччини та Російської Федерації.