День Єфрема відзначають 10 лютого. Фото: gumoreska.in.ua

https://racurs.ua/ua/n166848-den-iefrema-vidznachaut-10-lutogo-scho-ne-mojna-robyty.html

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Православна церква 10 лютого вшановує пам’ять Єфрема Сирина — відомого проповідника і богослова, який був зарахований до лику святих.

День Єфрема відомий у народі як День домовика. Древні українці вважали, що цього дня потрібно всіляко задобрити домовика — годували його свіжою солодкою кашею, залишаючи її на ніч у погребі. Вважалося, що цього дня не можна вбивати комах, заборонялося лаятися, скандалити та вживати погані слова. 10 лютого займалися господарством та прибиранням у будинку.

У народі день 10 лютого також називали «Кудес», оскільки вірили, що в цей день відбувається багато чудес.

Народні прикмети на 10 лютого:

Сильний вітер — літо буде дощовим і холодним.

Ліс став чорним — буде відлига.

На Єфрема завжди добре клює риба.

У світі 10 лютого відзначають Всесвітній день зернобобових та День добровольця в Таїланді. Також цього дня відзначають такі жартівливі свята — День парасольки, День «Дайте ім’я своєму автомобілю» та Національний день любителів шоколадного тістечка «Брауні» в США.

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10 лютого в історії:

1635 рік — заснували наукове співтовариство Французька Академія.

1810 рік — відбулося урочисте відкриття Одеської опери.

1940 рік — у Кракові на конференції ОУН створили Революційний провід ОУН.

1957 рік — стартував перший Кубок Африканських націй у Судані.

1992 рік — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея.

1995 рік — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження професійного свята працівників Органів реєстрації актів цивільного стану. Це свято відзначатиметься щорічно 11 лютого.