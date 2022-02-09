День Ефрема отмечают 10 февраля. Фото: gumoreska.in.ua

https://racurs.ua/n166848-den-efrema-otmechaut-10-fevralya-chto-nelzya-delat.html

Ракурс

Православная церковь 10 февраля чтит память Ефрема Сирина — известного проповедника и богослова, который был причислен к лику святых.

День Ефрема известен в народе как День домового. Древние украинцы считали, что в этот день нужно всячески задобрить домового — кормили его свежей сладкой кашей, оставляя ее на ночь в погребе. Считалось, что в этот день нельзя убивать насекомых, запрещалось ругаться, скандалить и употреблять плохие слова. 10 февраля занимались хозяйством и уборкой в доме.

В народе день 10 февраля также называли «Кудес», поскольку верили, что в этот день происходит много чудес.

Народные приметы на 10 февраля:

Сильный ветер — лето будет дождливым и холодным.

Лес стал черным — будет оттепель.

На Ефрема всегда хорошо клюет рыба.

В мире 10 февраля отмечают Всемирный день зернобобовых и День добровольца в Таиланде. Также в этот день отмечают такие шуточные праздники — День зонтика, День «Дайте имя своему автомобилю» и Национальный день любителей шоколадного пирожного «Брауни» в США.

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10 февраля в истории:

1635 год — основали научное сообщество Французская Академия.

1810 год — состоялось торжественное открытие Одесской оперы.

1940 год — в Кракове на конференции ОУН создали Революционный провод ОУН.

1957 год — стартовал первый Кубок Африканских наций в Судане.

1992 год — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.

1995 год — во время испытательного полета возле Киева потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире.

Напомним, в феврале Кабинет министров принял решение о введении профессионального праздника работников Органов регистрации актов гражданского состояния. Этот праздник будет отмечаться ежегодно 11 февраля.