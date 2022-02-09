О вреде долгого сна в выходные предупредила психолог. Фото: championat.com

https://racurs.ua/n166847-dolgiy-son-v-vyhodnye-vredit-zdorovu-psiholog.html

Ракурс

О вреде долгого сна в выходные предупредила психолог из Великобритании.

Эксперт по сну Стефани Ромишевски, объяснила, почему не следует отсыпаться в выходные. Регулярное желание подольше поваляться в постели может нанести вред здоровью. Об этом сообщает издание Daily Express.

Попытки отоспаться в выходные часто лишь закрепляют плохие циклы сна и могут привести к бессоннице, — предупредила эксперт.

По мнению специалиста, изредка можно позволить себе поспать подольше. Но регулярный долгий сон может войти в привычку, а это не очень хорошо. Ромишевски объясняет, если человек долго валяется в постели, то мозгу трудно понять, в какой момент пора чувствовать сонливость, поскольку кажется, будто человек спал дольше, даже если он лег позже и не выспался.

.

Напомним, компания Sengled представила на выставке CES 2022 умную лампочку с радаром, которая умеет отслеживать сон и измерять частоту сердцебиения человека в комнате. Также гаджет будет иметь возможность отслеживать температуру тела.

Источник: Daily Express