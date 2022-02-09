Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк. Фото: vinnitsa.info

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Задержание на взятке депутата Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Владислава Трубицына прокомментировали в политсиле.

Политическая сила созывает внеочередную конференцию Киевской городской организации партии для рассмотрения партийных санкций в отношении уличенного в коррупции депутата. Соответствующее распоряжение издала председатель «Слуги народа» Елена Шуляк. Заявление партии она опубликовала в Telegram.

Вместе с тем мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее, чем уголовная или административная. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные, — говорится в заявлении.

Также, комментируя коррупционный скандал, в партии кивают на городские власти Киева. Отмечают, что «это является лишним подтверждением того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы». В партии надеются на быструю реакцию мэра Виталия Кличко.

«Слуги» также выразили надежду, что работа правоохранителей по этому делу позволит получить «справедливый приговор».

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Как известно, 2 февраля народного депутата Александра Трухина исключили из партии «Слуга народа». Также «слуги» инициировали заседание Верховной Рады, чтобы рассмотреть инцидент с участием скандального нардепа.

Напомним, 9 февраля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили действующего депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына и еще пять человек на получении 1,26 млн грн взятки. Злоумышленники организовали схему, по которой получали деньги за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в столице.