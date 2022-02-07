НАБУ показало, как задерживало нардепа Кузьминых

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НАБУ и САП 7 февраля задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн взятки — неправомерной выгоды.

Сергей Кузьминых находился несколько дней в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Пресс-служба Антикоррупционного бюро заявила, что нардепу «будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения».

Как выяснилось, Кузьмина задержали в офисе НАБУ, он пришел туда с адвокатом. Нардеп ранее игнорировал повестки и объявление в розыск, а 7 февраля решил прийти в НАБУ с адвокатом, где его, собственно, и задержали.

До его укрывательства НАБУ не могло просить в суде более жесткую меру, чем залог, поскольку ч. 2 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием) не является тяжким или особо тяжким преступлением. Но теперь существуют риски укрывательства Кузьминых, поэтому, вероятно, НАБУ будет просить заключение под стражу с альтернативой залога.

В САП сообщили, что суд будет избирать меру пресечения 7 февраля в 15.00.

Напомним, что нардеп разоблачен «на горячем» 28 января 2022 года. 31 января генеральный прокурор подписала Кузьминых сообщение о подозрении.

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Нардеп-«слуга» 2 февраля направил главе партии СН Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо «о событиях с его участием, которые имели место 28 января». Нардеп попросил исключить его из фракции временно с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

По данным следствия, чиновник получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Детективы НАБУ не смогли задержать депутата, поскольку на это нужно разрешение судьи. У Кузьминых провели следственные действия, в частности, обыски. Впоследствии адвокат нардепа звонила по телефону в НАБУ и сообщила, что ее клиент находится в больнице.